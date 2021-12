Wilgoć i grzyby w podziemiach u reformatów. Zagrożone mury, słynne mumie i osoby schodzące do krypt

Do podziemi kościoła ojców reformatów w Krakowie zeszła w czwartek komisja konserwatorska - wszyscy jej członkowie w strojach ochronnych w związku z zagrożeniem mikrobiologicznym. Komisja odwiedziła to miejsce, by poznać pierwsze efekty badań, z jakimi niedawno tu ruszono.

Przypomnijmy: w kryptach od 1672 r., przez ponad 300 lat, pochowano około tysiąca osób, zakonników i świeckich. Panujący tam specyficzny mikroklimat sprawiał, że ciała ulegały naturalnej mumifikacji. Trumien jest dziś ok. 60, a czterej zmumifikowani zakonnicy leżą bezpośrednio na piasku. Zwiedzający dawniej mogli zajrzeć tam raz w roku, z okazji Wszystkich Świętych, krypty bywały też udostępniane dla grup zorganizowanych. Teraz są niedostępne - i niebezpieczne.

Krypty u reformatów były specyficzną atrakcją Krakowa, ściągającą tłumy turystów. Jednak od pierwszej dekady lat dwutysięcznych sytuacja w nich jest alarmująca. To wtedy w kryptach pojawiła się woda, wilgotność wzrosła do ok. 90 procent, spoczywające tam zmumifikowane ludzkie szczątki zaczęła pokrywać pleśń. Zabrano się wówczas za osuszanie (bywało, że w efekcie działania osuszaczy powietrza zakonnicy wynosili z krypt kilka wiader wody dziennie) i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru. Później o mumiach znów zrobiło się głośno prawie 10 lat temu, gdy jeden z zakonników zaalarmował, że dolna część habitów braci leżących na piasku jest mokra. Problem w podziemiach przy Reformackiej wciąż czeka na rozwiązanie.