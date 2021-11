Wilde-Donald Guerrier piłkarzem Wieczystej! Dawna gwiazda Wisły Kraków zagra w IV lidze Tomasz Bochenek

Wilde-Donald Guerrier jako piłkarz Wieczystej Kraków KSWieczysta.com

Wieczysta Kraków. Wilde-Donald Guerrier został zawodnikiem Wieczystej! Podpisał z krakowskim klubem kontrakt do końca sezonu 2021/2022, z opcją przedłużenia o rok. To megatransfer do IV ligi, bo chodzi przecież o 55-krotnego reprezentanta Haiti, który grał w Lidze Mistrzów. My w Krakowie pamiętamy go oczywiście przede wszystkim z Wisły Kraków.