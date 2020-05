Wieża Ratuszowa znów dostępna dla zwiedzających!

– Wspinaczka po 110 stopniach z powodzeniem może zastąpić codzienną porcję ćwiczeń fizycznych. To sama przyjemność i przerwa od nauki czy pracy w domu – zachęcają do odwiedzin pracownicy muzeum.

Wieża Ratuszowa to trzeci – po Barbakanie i Murach Obronnych – oddział Muzeum Krakowa, który zostanie ponownie udostępniony zwiedzającym. Placówka przygotowuje również do otwarcia swoje kolejne oddziały, dbając o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom.

– Cieszymy się, że ponownie będziemy mogli się z Państwem spotkać. Robimy wszystko, by mogło się to stać jak najszybciej i w jak największej liczbie naszych oddziałów – podkreśla Joanna Bogusz z Muzeum Krakowa. Dodaje przy tym, że bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników jest najważniejsze, dlatego przygotowano nowe zasady zwiedzania.

Wieża Ratuszowa jest dostępna dla zwiedzających w poniedziałki w godz. 11–15, a od wtorku do niedzieli w godz. 11–18. Oczywiście każdego obowiązuje reżim sanitarny. Jednorazowo w obiekcie może przebywać maksymalnie 20 osób. Podczas zwiedzania cały czas należy mieć zasłoniętą twarz (nos i usta), obowiązkowe są również rękawiczki ochronne. Trzeba też zachowywać odległość co najmniej dwóch metrów od innych osób (nakaz ten nie obowiązuje rodzin). Ponadto należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni i gromadzenia się w grupach. Pracownicy muzeum zastrzegają, że w razie wątpliwości co do stanu zdrowia danej osoby (np. mającej uporczywy kaszel itp.) może ona nie zostać wpuszczona do obiektu. Warto również wiedzieć, że Wieża Ratuszowa nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a poza tym nie ma tam możliwości skorzystania z szatni ani toalety.