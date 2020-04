Wieprzówka wyschła. Soła i Wisła ledwo płyną. Tak sucho w kwietniu nigdy nie było

Deszczów nie było już od dawna. W minioną sobotę trochę popadało, ale nie wszędzie. W Oświęcimiu i Andrychowie można było przejść między kroplami. W tym tygodniu też na padać, ale czy to wystarczy, by skończyła się susza, jakiej dotąd nie było nigdy?

Rolnicy z powiatu olkuskiego są w strachu. - Ta susza jest bardzo głęboka. Na pół metra w głąb ziemi nie ma nic wilgoci. Najgorsze, że usychają już też drzewa z płytkim systemem korzeniowym - tłumaczy Kazimierz Pasternak z okolic Wolbromia. - Nawet jak trochę popada, to niewiele pomoże. Rośliny muszą mieć wodę, by rosnąć. A jak my nic nie wyhodujemy, to w lecie i jesienią będzie straszna drożyzna - uważa.

