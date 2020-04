Wiemy, co z koncertem Celine Dion w Krakowie. Sprawdź!

Krakowski koncert Celine Dion to część trasy "Courage World Tour" promującej najnowszy album artystki "Courage". Dwa dni wcześniej miał się odbyć koncert w Łodzi.

Artystka ogłosiła dziś, że koncerty z pierwszej części europejskiej trasy zaplanowane od 21 maja do 25 lipca 2020 zostały przełożone.

- Moje myśli i modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy stracili bliskich i bardzo cierpią podczas tej niszczycielskiej pandemii koronawirusa. Staramy się przystosować, do tych trudnych okoliczności nie wiedząc, kiedy wszystko wróci do normy. Jednakże w końcu sobie poradzimy... mam nadzieję, że wcześniej niż później. Niezmiernie podziwiam pracowników służby zdrowia, ratowników pierwszego kontaktu i wszystkich odważnych ludzi, którzy robią co w ich mocy, aby zapewnić nam opiekę podczas tych najtrudniejszych chwil. Z niecierpliwością oczekuję dni, kiedy znów będziemy mogli dzielić się radością wspólnie śpiewając i tańcząc. Na tę chwilę zdrowie i bezpieczeństwo są największym priorytetem dla nas wszystkich... Nie mogę jednak doczekać się, żeby wrócić na scenę i znów być z wam - napisała artystka w specjalnym oświadczeniu wystosowanym do fanów.