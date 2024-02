Wielokulturowość Krakowa. Oprócz Ukraińców i Białorusinów, rozrasta się diaspora obywateli z Azji

Według danych MUW w listopadzie w Krakowie przebywało około 64,4 tysiące migrantów. Z kolei z bazy ZUS otrzymujemy informacje o 63,1 tys. migrantach.

Mimo wzrostu liczby cudzoziemców legalizujących pobyt i pracujących w firmach zarejestrowanych w Krakowie spada liczba zameldowań na pobyt stały i czasowy. Wynosiła ona 19,4 tysiąca osób w 2023 roku, co stanowi jedynie około jednej trzeciej populacji zarejestrowanych w pozostałych bazach. Co interesujące, w okresie 2022-2023 liczba zameldowanych obniżyła się nawet o około 5 tys. migrantów. Wyjątek stanowią cudzoziemcy z regionu Australii i Oceanii. Ich liczebność wzrosła z 25 do 188 osób, czyli o ok. 652 proc.