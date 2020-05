Wielkie utrudnienia na trasie Kraków – Niepołomice. Zamkną drogę w Brzegach

- Po wykonaniu warstwy ścieralnej, pozostanie do zrobienia jeszcze tylko wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej w rejonie szkoły, malowanie oznakowania i prace porządkowe. Przebudowa drogi na pewno zakończy się w terminie – do 28 czerwca, a być może nawet szybciej, jeśli pogoda nie utrudni prowadzenia robót – powiedział nam Grzegorz Łętocha.

Jak mówi Grzegorz Łętocha, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, droga będzie asfaltowana jednocześnie na całej szerokości. Pozwoli to uniknąć „łączenia” warstw asfaltu na poszczególnych pasach drogi, co zapewni większą trwałość nowej nawierzchni (zniszczenia pojawiają się najczęściej w pierwszej kolejności właśnie w miejscach łączenia asfaltu).

Utrudnienia będą bardzo duże, ale to już finał przebudowy jednej z najruchliwszych tras pod Krakowem. Droga relacji Niepołomice – Kraków zostanie zamknięta na długości 3 km z powodu „układania” ostatniej warstwy asfaltu.

Objazdy dla aut o wadze do 3,5 tony wyznaczono przez Kokotów i Węgrzce Wielkie. Natomiast cięższe pojazdy powinny już w Krakowie kierować się na inne drogi (m.in. S7 i autostradę).

Przez Kokotów i Węgrzce Wielkie pojedzie od 18 maja także linia 221 (Mały Płaszów P&R – Niepołomice). Przejazdy dwóch innych autobusów skrócono: 264 (Mały Płaszów P&R – Brzegi – Grabie) do pętli w Brzegach, a B2 (Wieliczka – Brzegi) – do przystanku „Grabie Kościół”).

Wartość inwestycji w Brzegach to 9,7 mln zł. Przebudowa drogi trwa od lipcu 2019 roku. Trakt jest modernizowany gruntownie, łącznie z wykonaniem nowej podbudowy jezdni i jej poszerzeniem (do 6 m) oraz budową chodników. Prace są finansowane ze Skarbu Państwa (ok. 7,5 mln zł dotacji) i budżetu powiatu.