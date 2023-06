Wielkie święto młodzieżowej koszykówki w TAURON Arenie

To projekt, który rok w rok jest coraz większy. W poprzednich latach impreza trwała jeden dzień, ale w tym roku uczestników było tyle, że trzeba było podzielić wszystko na dwa dni.

- Nasze kategorie obejmują już wszystkie klasy szkoły podstawowej, a dodatkowo dołączyło do nas wiele miejscowości z całego województwa - tłumaczy pomysłodawca przedsięwzięcia, Grzegorz Radwan.

Rywalizacja w GOMAR Koszykarskiej Lidze Szkolnej toczy się od września do czerwca, a finał to szczególna atrakcja dla młodzieży. - Tę edycję oceniam niezwykle pozytywnie. Było nas prawie 1300 osób, ale też mieliśmy więcej czasu i więcej boisk, bo aż 6. Bez problemu zmieściliśmy się w założeniach czasowych. To duży komfort - podkreśla Radwan.

W lidze pojawia się coraz więcej atrakcji dla najmłodszych koszykarzy. Wszyscy uczestnicy dostają specjalne stroje sportowe. Przygotowano również dedykowane lidze piłki.