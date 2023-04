Wielki Tydzień w Krakowie. W przedświąteczny nastrój wprowadzą krakowian wydarzenia kulturalne

- Zapowiada się przepiękny czas, bogaty w tradycje, obrzędy, ale też w przeżycia duchowe. To wszystko jest kierowane do tych, którzy Kraków w tym czasie odwiedzą, a także do mieszkańców, którzy nie wyobrażają sobie Wielkanocy bez święconki na Rynku, lanego poniedziałku bez Emausu, wtorku bez Rękawki i całego Wielkiego Tygodnia bez festiwalu Misteria Pasachalia, na którym pojawią się największe gwiazdy nurtu muzyki dawnej z całej Europy, wiele zespołów przywożących tu repertuar ściśle powiązany z charakterem tego okresu, dzieła stworzone właśnie na Wielki Tydzień i Wielkanoc. – podkreśla Robert Piaskowski.

Wstępem do wydarzeń Wielkiego Tygodnia jest Niedziela Palmowa, z najsłynniejszym konkursem na wielkanocną palmę odbywającym się w Lipnicy Murowanej. Tradycyjny konkurs na najpiękniejsza palmę połączony z Korowodem Palmowym zaplanowano także w Krakowie, rozpocznie się on o godz. 10.00 na Rynku Głównym i zakończy wyborem najpiękniejszej palmy o 13.30. To wydarzenie jest częścią wielkanocnego jarmarku, który potrwa na Rynku Głównym od 30 marca do 10 kwietnia. W trakcie jarmarku swoje produkty zaprezentuje ok. 80 wystawców. Kiermasz wielkanocny to wydarzenie, które przybliża bogactwo niematerialnego dziedzictwa naszego miasta i regionu, odwołując się wprost do obrzędów, tradycji czy folkloru związanego z Małopolską i poszczególnymi dzielnicami dawnego Krakowa, w tym folkloru zwierzynieckiego.

Od 30 marca na Wawelu można zobaczyć niezwykłe arcydzieła uratowane ze spalonego podlwowskiego kościoła parafialnego w Hodowicy. Rzeźby dłuta Johanna Georga Pinsla są jednym z największych arcydzieł sztuki rzeźbiarskiej na ziemiach polskich pomiędzy Witem Stwoszem a Xawerym Dunikowskim.