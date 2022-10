Wielki sukces szpadzistek AZS AWF Kraków, są drugie w Europie

Renata Knapik-Miazga, Barbara Brych, Gloria Klughardt oraz Anna Polis w morderczych zawodach (trwały 12 godzin, trzeba było stoczyć aż siedem walk drużynowych) dotarły do finału, w którym musiały uznać wyższość włoskiego zespołu Fiamme Oro, przegrywając 29:33. Do ostatniego pojedynku, który toczyła Renata Knapik-Miazga Polki miały szansę na wygraną. Wcześniej prowadziły w meczu bądź był remis. Także w finałowym pojedynku. W końcu Giulia Rizzi przełamała Knapik-Miazgę i Włoszki zwyciężyły.

- To ogromny sukces, największy w historii klubowej polskiej szpady – mówi trener AZS AWF Radosław Zawrotniak. - Dla mnie bardzo cenny, bo w pełni wypracowany razem z dziewczynami. Tym bardziej się cieszę, że jesteśmy przecież niskobudżetowym klubem i zrobienie takiego wyniku to wielka sprawa. W ogóle to bardzo prestiżowa impreza, trzeba być wysoko w rankingu, by być zaproszonym. Wystartowało 15 zespołów. Włosi, jako organizator mieli prawo wystawienia trzech drużyn, Francuzi dwóch.