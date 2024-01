Wielki powrót zimy w Krakowie i Małopolsce. Będzie sypać śnieg, miejscami może występować gołoledź

Prognoza IMGW na sobotę, 6.01.2024

Wielki powrót zimy.

W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, na krańcach północnych Małopolski wieczorem przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Przejściowo opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Suma opadów do 10 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem, powyżej 1500 m n.p.m. a wieczorem powyżej 1000 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C, na szczytach Tatr około -1°C. Wiatr umiarkowany, po południu gdzieniegdzie dość silny, porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, południowo-zachodni, poniżej 1600 m n.p.m. skręcający na południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na północy i północnym wschodzie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady śniegu, głównie na południu i południowym wschodzie. Na południowym wschodzie początkowo również opady deszczu przechodzące w śnieg i miejscami przejściowo marznące opady powodujące gołoledź; na północy przelotne opady śniegu. Na południu przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od -17°C na północnym wschodzie, około -7°C w centrum i na zachodzie do -2°C na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.