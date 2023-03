Wielki powrót zimy do Małopolski! Jaka będzie pogoda przez najbliższe dni? Redakcja Kraków

Wielki powrót zimy! W nocy z poniedziałku na wtorek w całej Małopolsce prognozowano spadek temperatury powietrza poniżej zera - temperatura minimalna w nocy wyniosła nawet do -8 stopni Celsjusza. IMGW wydało także ostrzeżenia dla całego województwa przed opadami śniegu silnym wiatrem i przymrozkami. Obowiązują one do wtorku, 28 marca, do godziny 17. Czy jest jakaś szansa na poprawę pogody? A jeśli tak to kiedy? Sprawdziliśmy. Wieści nie są optymistyczne.