Wielki Mistrz Sztuki na Rekach Krakowian! Unikatowa Wystawa Kaplicy Sykstyńskiej w Krakowie

Sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej to przełomowe miejsce dla Michała Anioła. Tam miał szansę zaprezentować swój geniusz malarski. Stworzenie Adama, Stworzenie Słońca i Księżyca - te sceny zachwycają do dziś każdego, kto skieruje na nie swój wzrok. Anioł, jako pierwszy artysta w dziejach, odważył się na tak odważne przedstawienie boskiego dzieła.

Michał Anioł, dojrzały artysta, wrócił po latach do Kaplicy, aby namalować "Sąd Ostateczny". Dzieło to różni się od poprzednich przedstawień Sądu Ostatecznego. Michał Anioł uwzględnia w nim wiele różnych czynników - różnorodność kulturową i historyczną, różne stany społeczne i klasy, jakości anatomiczne ciała człowieka. Jego interpretacja Sądu Ostatecznego stała się przełomową, wprowadzając nowe podejście do przedstawiania końca świata.

