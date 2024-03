Wielkanocny Kiermasz z jajem. Będą smakołyki faramuszka i krzonówka oraz ozdoby i opowieści o zwyczajach

Zaplanowano warsztaty (obowiązują zapisy) wykonania wielkanocnych palm, dla dzieci dekorowanie własnych drewnianych pisanek. A na targowe rozmowy szykują się znawcy tradycji świątecznych i sposobów dzisiejszego obchodzenia świąt. Będzie też happening polegający na wspólnym dekorowaniu pisanek z doskonałą zabawą.

Organizatorzy przygotowali też stoisko charytatywne, odwiedzając je będzie można wesprzeć Zosię Żurek i jej rodziców mieszkańców Wielkiej Wsi. Dziewczynka urodziła się ze stwardnieniem guzowatym, czyli z guzkami w serduszku i główce. A mogą one mogą one powstawać też w innych narządach. Czeka ja kosztowne leczenie, operacja w niemieckiej klinice. Fundacją Mój Sen poprowadzi to stoisko charytatywne. Będzie można tam kupić ciasta do kawy na Niedzielę Palmową. Ciasta pieką mieszkańcy gminy, gospodynie KGW, seniorki, a także wolontariusze Fundacji.