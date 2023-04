Wielkanoc 2023 na nartach. Tutaj będzie można poszusować w najbliższe święta

Tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą raczej przypominały Boże Narodzenie. W Zakopanem już sypie śnieg, a według prognoz ma prószyć także w czasie weekendu świątecznego. Na krokusy nie ma co liczyć, a i wycieczki po górskich szlakach będą mniej przyjemne w takiej aurze. Dlatego z takiej aury najbardziej będą mogli skorzystać miłośnicy białego szaleństwa. W czasie świąt narciarze i snowboardziści będą mogli szusować w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, a także w Krynicy.

W Białce Tatrzańskiej przez cały świąteczne weekend czynne będą wyciągi na Kotelnicy Białczańskiej. Tam nadal warunki do szusowania są bardzo dobre. Ośrodek będzie działał do 10 kwietnia, czyli do lanego poniedziałku. W świąteczny weekend czynne będą koleje II, III i IV, a narciarze będą mogli szusować na siedmiu trasach zjazdowych. Po świętach Białka Tatrzańska ostatecznie zakończy sezon narciarski.