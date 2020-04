Wielkanoc 2020. Stoły nie będą się uginać od potraw. A przedświąteczne zakupy bardziej przerażają, niż cieszą

Przed nami kompletnie nietypowa Wielkanoc, ze względu na epidemię koronawirusa i rządowe obostrzenia. Większość katolików będzie uczestniczyć w nabożeństwach i mszach św. za pośrednictwem transmisji. Wykluczone jest święcenie pokarmów w kościele, zamiast tego w domu głowa rodziny pobłogosławi potrawy na wielkanocnym stole. A co z przedświątecznymi zakupami? Towarzyszą im duże kontrowersje.

FLESZ - Koronawirus - kwarantanna w całej Polsce

Oblegana zawsze przed świętami pracownia cukiernicza "Cichowscy" przy ul. Starowiślnej w Krakowie już szacuje – sądząc m.in. po zamówieniach - że tym razem sprzeda o dwie trzecie mniej babek, makowców, serników, mazurków… W poprzednich latach o takiej porze przed Wielkanocą na setki sprzedawały się tu też czekoladowe kurki, jajka i zajączki do koszyczków (przygotowywano ich ok. 2 tys.) - teraz ich sprzedaż jest praktycznie zerowa. - Mamy spadek obrotów o 80-90 procent – mówi Adam Cichowski, współwłaściciel cukierni. - Do nas przyjeżdżali ludzie z całego miasta, ale teraz słyszą „zostań w domu”, nikt dalej nie wychodzi. Może zamówień byłoby więcej, gdybyśmy mieli ofertę z dowozem, ale ja się tego nie podejmę, pracownicy również. Każdy też mniej kupuje, bo spotkania świąteczne nie będą takie liczne, ludzie się boją.

Od ekspedientek w sklepach słyszymy, że widać zainteresowanie małymi szyneczkami jak do koszyczka, żurkiem czy białą kiełbasą. Natomiast nie jest spodziewany najazd klientów np. na targowisku pod Halą Targową. - Nikt nie robi teraz większych zakupów, spodziewamy się, że to będzie normalny tydzień, bez przedświątecznego szaleństwa. Sądząc po rodzinie, znajomych, również po wpisach w mediach społecznościowych, znakomita większość ludzi zamierza spędzić te święta we własnych domach, bez wizyt dzieci, rodziny, znajomych - mówi Marek Zegadłowicz, prezes spółki kupieckiej Unitarg, która zarządza placem. Jak przekazują handlowcy i kupcy, ceny w sklepach i na placach targowych nie różnią się teraz od tych sprzed epidemii. Jeśli chodzi o ceny mięsa, które nagle poszybowały w górę wraz z gremialnym robieniem zapasów na narodową kwarantannę - już spadły.

"Z myślą o nadchodzących Świętach Wielkanocy przygotowaliśmy szeroki asortyment produktów niezbędnych do przygotowania wielkanocnego śniadania" - poinformowała sieć Lidl Polska. Również sieć Biedronka zapowiedziała promocje i specjalne oferty przed Wielkanocą.

Jednocześnie najnowsze działania tej ostatniej sieci wywołały falę oburzenia. Biedronka - „dla komfortu klientów robiących przedświąteczne zakupy” - ma teraz sklepy czynne do północy, a od 7 do 10 kwietnia będą one otwarte całodobowo. Pracownicy alarmują, że naraża się w ten sposób ich zdrowie. Do mediów społecznościowych wyciekły też instrukcje, jak miałyby pracować sklepy - z ominięciem obostrzeń związanych z epidemią.

Pracownik jednej z Biedronek zaalarmował nas: - Nie ma już systemu rotacyjnego, pracownikom wydłużono czas pracy, pracownicy z jednej zmiany mają kontakt z pracownikami drugiej zmiany, a więc część wdrożonych środków bezpieczeństwa zostało wyeliminowanych... Jesteśmy teraz bardziej narażeni na zarażenie. Biedronka nastawiona jest na zysk, a zasłania się hasłem "w trosce o Klienta", zapominając o tych, którzy ciężko pracują w sklepach i narażają własne zdrowie - skwitował.

Pracownicy Biedronek z różnych części Polski zamieszczają w internecie zdjęcia instrukcji i poleceń przełożonych. Brzmią one złowrogo również dla klientów. W jednej z takich instrukcji kierownika znalazł się m.in. punkt dotyczący godzin dla seniora (kiedy sklepy mają być - zgodnie z decyzją rządu - otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia). Instrukcja mówi o osobach starszych: "mają pierwszeństwo w wejściu do sklepu, ale jeżeli będą inni klienci, też mogą wejść". Kierownicy Biedronek dostali też korespondencję w sprawie instalacji kas mobilnych. Jednym z wprowadzonych przez rząd ograniczeń, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa, jest limit osób w sklepach - co najwyżej trzy razy tylu klientów, ile jest kas. Tymczasem montaż kasy mobilnej - jak wytłumaczono w korespondencji - ma na celu zwiększenie ilości kas w sklepie, w odpowiedzi na nowe regulacje. "Nie służy ona do prowadzenia na niej fizycznej sprzedaży" - napisano też.

Poprosiliśmy o stanowisko sieci w tych nagłaśnianych przez pracowników sprawach. Jeśli chodzi o kasy-atrapy, biuro prasowe Biedronki odpowiada, że wszystkie te kasy zostaną uruchomione, najpóźniej od 6 kwietnia. Mimo to przecież dostawianie kas, gdy każda z nich pozwala wpuścić do sklepu więcej klientów, pachnie omijaniem ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią. - Ideą rozwiązania jest to, by ograniczyć kolejki przed sklepami, które również powodują styczność ludzi przez dłuższy czas - na to również skarżyli się nasi klienci. Oczywiście rozwiązanie może być wprowadzone w ograniczonej liczbie sklepów - tylko tam, gdzie nadal gwarantuje to jak najmniejszą liczbę klientów na sali sprzedaży - odpowiada na taki zarzut Justyna Rysiak z firmy Jeronimo Martins Polska, która jest właścicielem sieci sklepów Biedronka.

Z kolei o opisanej instrukcji jednego z przełożonych odnośnie organizacji pracy, przedstawicielka sieci mówi, że to jego indywidualne zapiski i nie przedstawiają oficjalnego stanowiska sieci. - Autor został już poinstruowany odnośnie obowiązujących regulacji i konieczności przestrzegania zasad - informuje Justyna Rysiak. Co do pracowników, dostajemy zapewnienie, że sieć Biedronka w pełni stosuje się do przepisów prawa pracy. - To, że sklep będzie pracował dłużej, nie oznacza, że pracownik również - przekonuje przedstawicielka sieci. Przedświąteczne zakupy w tym roku bardziej nas przerażają, niż cieszą. Dodajmy jeszcze, że odpowiedzią na różne obawy tego trudnego okresu - i znakiem czasu - jest np. informacja, jaką zamieściła na swojej stronie internetowej krakowska Cukiernia Starowicz. „Ciasta wypiekane są w piecu, którego temperatura przekracza 200 st. C, kremy gotujemy, a marmolady są prażone. Większość wirusów ginie w temperaturze 100 st. C w czasie 2-5 minut. Po upieczeniu ciasta pakowane są przez pracownika w rękawiczkach i maseczce ochronnej. (…) pracownicy mają mierzoną temperaturę przed wejściem do lokalu”. Ta cukiernia w czasie epidemii nie prowadzi sprzedaży indywidualnej, do soboty zbierała zamówienia, kupione ciasta rozwiezie.