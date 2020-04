Wielkanoc 2020. Jak samemu poświęcić koszyczek wielkanocny? Archidiecezja podała tekst modlitwy do święcenia pokarmów

- Dlatego bardzo zachęcam i proszę, by ojcowie i matki wobec swoich dzieci prowadzili modlitwę, poświęcili pokarmy na śniadanie wielkanocne, zasiedli do stołu i w ten sposób przeżywali Wielkanoc - mówił.

- Nadszedł czas, by w Kościele domowym głosić słowo, czynić miłość, kochać się nawzajem, uczyć się być ze sobą, a równocześnie sprawować liturgię domową - zwrócił się do wiernych metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w przesłaniu na Wielki Tydzień, zamieszczonym na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.

W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem

wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:

co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież

Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego

potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo

Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie

wam dodane».”