Wielka mobilizacja wyborcza w Małopolsce. We wszystkich powiatach frekwencja jest wyższa niż przed czterema laty

Frekwencja w poszczególnych powiatach i miastach w Małopolsce:

Do niektórych lokali wyborczych ustawiają się długie kolejki. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w całej Małopolsce jest wysoka. Do godz. 12 wynosiła ponad 24 proc. Dla porównania cztery lata temu było to nieco ponad 18 proc.

W lokalach wyborczych w regionie doszło do czterech przestępstw. Przykładowo w powiecie gorlickim 74-latek podarł karty do głosowania, a następnie wrzucił je do urny. Z kolei w Nowym Sączu mężczyzna zabrał kartę referendalną i wyniósł ją poza lokal, co jest zabronione. Wszystkie osoby, które dopuściły się przestępstw, dostaną wezwania, by stawiły się na policję. Jak chodzi o wykroczenia (m.in. niszczenie plakatów wyborczych), to w całej Małopolsce było ich 13 (dane do godz. 16).