Wielka inwestycja AGH i nowe życie pałacu w Młoszowej. Koszt - prawie 14 mln zł (MM)

Władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie chcą, by należące do uczelni zabytkowe obiekty w Młoszowej (gmina Trzebinia) odzyskały świetność, a także zyskały nowe funkcje: stały się zapleczem naukowo-badawczym, edukacyjnym, wystawienniczym, konferencyjnym. AGH oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Poprawa sprawności energetycznej pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym AGH w Młoszowej. Kwota dofinansowania to ponad 10 mln zł.