Wieliczka. Górnicy powitali Jezusa 101 metrów pod ziemią. To pierwsza pasterka w Polsce [ZDJĘCIA]

Uroczystość odbywająca się zawsze w kaplicy św. Kingi, 101 metrów pod ziemią, zwykle gromadziła setki wiernych, ale w tym roku, tak jak i 24 grudnia 2020 roku, z powodu pandemii musiała być symboliczna i z zachowaniem sanitarnego rygoru.

- Mamy w sobie, jako dzieci Boże, szczególną świadomość i dumę: możemy mówić do Boga Ojcze. Chrystus jest kluczem do zrozumienia tego, kim jesteśmy. On jedyny wie, co się kryje w naszych sercach. Otwórzmy się na Chrystusa, na Dzieciątko, na Jego obecność i pozwólmy, aby nam błogosławił - mówił w homilii metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski.