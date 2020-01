Wielicki szachista Jan-Krzysztof Duda: Lubię odważną, fantazyjną grę. Mój styl może się podobać

Już po raz szósty został pan laureatem plebiscytu na 10 Asów Małopolski. Przed 12 laty wybrany został pan Odkryciem Roku, potem zajmował pan kolejno miejsca: ósme w 2014 i 2015 roku, trzecie w 2016 i drugie w 2018. Jak pan przyjął siódmą lokatę za ubiegły rok?

Bardzo się cieszę, że ponownie znalazłem się w w topowej dziesiątce najlepszych małopolskich sportowców. To jednocześnie promocja mojej dyscypliny.

Dla Pana, zaledwie 21-latka, choć już od 2013 roku arcymistrza, wielka kariera stoi dopiero otworem. Ale już może się pan pochwalić wieloma sukcesami. Który ubiegłoroczne osiągnięcie uważa za największe?

Drugie miejsce w prestiżowym turnieju Grand Prix FIDE w Hamburgu. Odbywał się on systemem pucharowym, w którym przegrywający odpada. Zawodnicy rozgrywali po dwa mecze. W przypadku dwóch remisów lub zwycięstwa i porażki jednego z nich dochodziło do dogrywki lub dogrywek z coraz krótszym czasem gry. To system bardzo fajny dla kibiców. Kiedyś go nie lubiłem, bo często o wyniku decydowała dyspozycja dnia, pojedynczy błąd.