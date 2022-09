Większy koszt budowy drogi S7 Kraków - Widoma. Podpisano aneks. Zobacz postępy prac [ZDJĘCIA]

- Podpisany aneks dotyczy zwiększenia limitu waloryzacji. Maksymalny limit waloryzacji został podniesiony z +/- 5 proc. do +/- 10 proc. wartości umowy. Zmianie uległa również maksymalna wartość zobowiązania z kwoty 1 594 256 813,73 zł do kwoty 1 668 754 795,68 zł - informuje GDDKiA.

Obecnie w umowach GDDKiA stosowany jest 10-procentowy limit waloryzacyjny. 24 maja br. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie.

5 lipca br., przy udziale przedstawicieli Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się spotkanie z organizacjami branżowymi. Dotyczyło ono treści planowanych do zawarcia aneksów do umów na roboty budowlane, zwiększających limit poziomu waloryzacji do 10 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (ZKK).