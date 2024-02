Wiedza o cyberbezpieczeństwie i inteligentnych systemach atutem w zawodzie policjanta. Mundurowi prowadzą rekrutacje w szkołach

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili zajęcia promujące zawód policjanta 5 lutego 2024 r. dla około 40 uczniów klas maturalnych świątnickiej szkoły ponadpodstawowej, czyli z młodzieżą, która wkrótce będzie decydować o swojej zawodowej przyszłości.



Udział w pogadance wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Mateusz Dańda, który opowiedział słuchaczom o zawodzie policjanta i specyfice służby poszczególnych pionów w policji, a także o przebiegu swojej kariery zawodowej.

- Ponadto policjanci szczegółowo omówili etapy postępowania rekrutacyjnego do służby w policji oraz jakie korzyści wiążą się z tym zawodem. Funkcjonariusze przybliżyli również, jak wygląda przygotowanie do służby, w tym szkolenie podstawowe policjanta. Podczas prelekcji wykorzystano filmy prezentujące zawód policjanta i proces rekrutacyjny do służby - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.