Wieczysta zdobyła trofeum! Rezerwy rozbiły Jutrzenkę Giebułtów w finale krakowskiego Pucharu Polski. Zobaczcie zdjęcia Tomasz Bochenek

Wieczysta II Kraków - Jutrzenka Giebułtów 7:1 w finale Pucharu Polski na szczeblu rejonu Kraków. W meczu, który w środowy wieczór 9 listopada rozegrano na stadionie Prądniczanki, ekipa trenera Łukasza Kubika wywalczyła przepustkę do fazy wojewódzkiej PP (do 1/8 finału), w której wystąpi też... pierwszy zespół Wieczystej. Do efektownego triumfu nad Jutrzenką żółto-czarnych poprowadzili zdobywca trzech goli Hubert Pachowicz oraz robiący show rajdami i techniką Piotr Madejski.