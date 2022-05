Wieczysta w Grabiu. Trybuna pełna, kibice na wale wiślanym ZDJĘCIA Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków w niedzielę 15 maja przyjechała do Grabia. Mecz z Wiślanką oglądało z pół tysiąca ludzi - kibice wypełnili trybunę obok budynku klubowego, ale byli nie tylko tam. No bo w Grabiu rolę trybuny - tyle że naturalnej - pełni też wał wiślany. I tutaj sprzedawane są bilety, naliczyliśmy około 130 osób, które właśnie z wału - a widoczność na boisko jest tu świetna - patrzyły na grę teamu Sławomira Peszki. Od czasu do czasu obok stadionu zatrzymywali się natomiast rowerzyści jadący trasą z Krakowa do Niepołomic, zainteresowani tym, co to się na Wiślance dzieje. ZDJĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.