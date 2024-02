Wieczysta przebiła Lecha i Legię. Sławomir Peszko o transferach: To prawda. Wydaliśmy bardzo dużo

Stadion, leżący na gruncie miejskim, ma powstać z pieniędzy miejskich, być może też rządowych, być może pochodzących z innych źródeł - w każdym razie pozaklubowych. Stworzenie i utrzymanie drużyny to już inna bajka, to pieniądze wykładane jak powszechnie wiadomo przez Wojciecha Kwietnia - sponsora, szefa Wieczystej.

Kiedy dziś przejeżdżamy przebudowywaną - bo w przyszłości będą jeździły nią tramwaje - ulicą Meissnera, nie czujemy, że za ogrodzeniem od strony ulicy Chałupnika kryje się piłkarskie eldorado. Stadion Wieczystej wciąż wygląda jak niezły, zadbany, ale obiekt klasy dzielnicowej. To będzie się jednak zmieniać, w tym roku ma ruszyć budowa obiektu, który spełni standardy I ligi. A w razie potrzeby, po dołożeniu trybuny, nawet ekstraklasy.

Latem ubiegłego roku, po nieudanym pierwszym sezonie w III lidze, krakowski klub pozyskał m.in. Michała Pazdana i Jacka Góralskiego, byli reprezentanci Polski trafili do Wieczystej jako wolni zawodnicy. To oczywiście nie były pierwsze głośne wzmocnienia - zaczęły się sprowadzeniem w połowie 2020 roku Sławomira Peszki, następnie Radosława Majewskiego, potem Thibaulta Moulina, itd. Generalnie jednak - choć były wyjątki (np. Patrik Misak) - Wieczysta pozyskiwała znanych i drogich w utrzymaniu zawodników, ale w danym momencie wolnych, bez konieczności płacenia odstępnego ich poprzednim klubom.

W tym momencie jednak klub poszedł krok dalej. Wyjęcie z Ruchu Chorzów Tomasza Swędrowskiego i Michała Trąbki ze Stali Mielec to wyjęcie ludzi, którzy jesienią byli ważnymi ogniwami w swoich ekstraklasowych zespołach. I mieli wciąż obowiązujące kontrakty, no więc Wieczysta za ich transfery musiała klubom zapłacić. Kwoty robiące wrażenie na klubach ekstraklasy.

- Nie da się ukryć, jest to prawda. Wydaliśmy bardzo dużo - potwierdził Sławomir Peszko. I tłumaczył: - Ale tych piłkarzy akurat musieliśmy sprowadzić, bo mamy dużo, dużo kontuzji w środku pola: Moulin, Łysiak, Pakulski... No, wszystko nam w środku odjechało. Dlatego przyszedł Swędrowski, Trąbka oraz Kasolik do wzmocnienia linii obrony i młody Kot ze Starachowic.