Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" - mimo dwubramkowego prowadzenia - tylko zremisowali w Ryczowie z Orłem

W pierwszej połowie faworyzowani goście mieli przewagę, którą udokumentowali dwoma golami. Prowadzenie uzyskał Sławomir Peszko, który dobił piłkę odbitą przez bramkarza po strzale Radosława Majewskiego zza pola karnego. Wynik podwyższył fantastycznym uderzeniem z około 30 metrów Patrik Misak. Krakowianie mieli też inne okazje: jeszcze przy stanie 0:0 Peszko, po podaniu Damiana Guzika, nieczysto trafił w pikę, a potem ten ostatni nie wykorzystał sytuacji sam na sam z golkiperem.

W drugiej połowie ambitnie grający gospodarze zdołali doprowadzić do remisu. Najpierw Łukasz Popiela trafił do siatki z rzutu wolnego, a później - po przechwycie piłki po rzucie rożnym dla gości - kontrę Orła skutecznie zakończył Bartosz Kiełbus. Jeszcze przy stanie 1:2 strzał Guzika sparował bramkarz, a potem uderzenie tego ostatniego, po kombinacyjnej akcji swego zespołu, zostało zablokowane. W końcówce spotkania przyjezdni nie stworzyli sobie okazji do zdobycia zwycięskiego gola.