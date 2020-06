Wieczysta Kraków. Zarząd klubu zapewnia: „Projekt” Wieczysta nie jest chwilowym kaprysem, ale działaniem długofalowym

W klubie nikt nie ukrywał czwartoligowych aspiracji, czego wyrazem były m.in. wzmocnienia kadrowe przed i w trakcie sezonu oraz bardzo solidne przygotowania do rozgrywek (m.in. wyjazd na obóz do Turcji). Działacze, trenerzy i zawodnicy dokładali wszelkich starań, by drużyna była jak najlepiej przygotowana do rundy rewanżowej i by nie powtórzyła się sytuacja z 2019 roku, kiedy na finiszu rozgrywek straciła szansę awansu. Decyzja MZPN uniemożliwiła Wieczystej realizację zakładanego celu. Pojawiły się więc spekulacje, że szansą na jej awans byłaby np. rezygnacja rezerw Garbarni z gry w IV lidze. Wieczysta stanowczo od nich się odcina.