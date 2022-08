Wieczysta Kraków zagrała ze Stalą Stalowa Wola na remis. Gol Majewskiego nie wystarczył do zwycięstwa

Do kontuzjowanych Moulina, Misaka, Jankowskiego i Koncewicza-Żyłki dołączył Klimczak, dlatego na lewej obronie Wieczystej zaprezentował się Kumah. Zabrakło też, z powodu choroby Plewki, ale z obsadą pozycji bramkarza Wieczysta nie miała kłopotu. Z kolei pod nieobecność Jankowskiego pozycję napastnika zajął Bąk.

To jednak nie on stanowił największe zagrożenie dla bramki Stali. Smyłkę niepokoili głównie Peszko, Mak i Majewski. I właśnie dwaj ostatni doprowadzili do objęcia przez gospodarzy prowadzenia. Mak pobiegł prawą stroną boiska, zagrał na środek pola karnego, a tak piłki dopadł Majewski, któremu żaden z obrońców gości nie przeszkodził w oddaniu plasowanego strzału. To pierwszy gol byłego pomocnika reprezentacji Polski w III lidze.

Smyłek spisywał się w tym meczu bardzo dobrze, ale w tej sytuacji nie miał żadnych szans.

Była 40. minuta, a dosłownie chwilę później Lebioda znalazł się w znakomitej sytuacji, by wyrównać. Kowalski nie musiał jednak nawet interweniować, bo pomocnik ze Stalowej Woli nie trafił w bramkę.