Wieczysta Kraków zaczęła przygotowania. Z nowym trenerem i nowymi piłkarzami. Ale jeszcze bez Michała Pazdana. Zobaczcie zdjęcia Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków. W poniedziałek 3 lipca zespół rozpoczął przygotowania treningowe do sezonu 2023/2024. To były pierwsze zajęcia drużyny poprowadzone przez jej nowego szkoleniowca - Macieja Musiała. Zespół mocno zmienił się personalnie, pojawiło się w nim wiele nowych twarzy, ale dziś jeszcze nie było tej najbardziej znanej, bo Michał Pazdan do ekipy ma dołączyć w środę.