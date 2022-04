Wieczysta Kraków wynajmowała Wiśle boisko. Frankowski też strzelał tu gole. Te UNIKALNE ZDJĘCIA mają ponad 20 lat Tomasz Bochenek

Wieczysta - Wisła II (1:2). 23 października 1999 roku na stadionie Wieczystej zagrał Tomasz Frankowski - i to on strzelił zwycięską bramkę dla rezerw "Białej Gwiazdy". Na zdjęciu - w pojedynku z Arturem Cybulskim, wieloletnim prezesem Wieczystej. Z prawej inny gracz żółto-czarnych, Marcin Dąbrowski Marcin Makówka / archiwum Gazety Krakowskiej Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Wieczysta Kraków była wtedy skromnym, osiedlowym klubem. Wisła Kraków - gigantem polskiego futbolu, mówimy tu o pierwszych latach w erze Tele-Foniki. No i w tamtych czasach doszło do nawiązania współpracy między klubami. - Wisła zwróciła się do nas z prośbą o wynajmowanie boiska. Zgodziliśmy się, każdy grosz był nam potrzebny - wspomina Jacek Ścigalski, ówczesny kierownik klubu i piłkarz żółto-czarnych. >>>>> UNIKALNE ZDJĘCIA z tamtych wydarzeń >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.