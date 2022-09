Wieczysta Kraków - Unia Tarnów. Kibice na meczu. Ci w żółto-czarnych barwach mieli powody do radości. Zobaczcie zdjęcia boch, on

Wieczysta Kraków - Unia Tarnów. W sobotę 24 września na stadionie przy ul. Chałupnika zjawiło się około 800 kibiców. Sympatycy Wieczystej dostali tym razem to, na co liczyli - sporo bramek, okazałe zwycięstwo ich drużyny (7:0). Mieli więc powody do radości. ZDJĘCIA kibiców >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.