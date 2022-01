Wieczysta Kraków. Transfery, kontrakty, przymiarki. Drużyna 2022 Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków. Lider IV ligi krakowsko-oświęcimskiej przed rundą wiosenną 2022 prowadzi dalsze wzmocnienia zespołu, pod kątem także kolejnych sezonów. W ramach tych ruchów klub przedłuża też kontrakty z obecnymi zawodnikami. Jakie ruchy kadrowe Wieczysta przeprowadziła, do jakich się przymierza, jaki nie doszedł do skutku? Zebraliśmy to w tym materiale