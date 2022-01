Wieczysta Kraków. Transfery 2022. Maksymilian Hebel będzie pierwszym nabytkiem. A Argentyńczyk Gorobsov?

Wieczysta, która w pierwszej połowie IV-ligowego sezonu w grupie krakowsko-oświęcimskiej wygrała wszystkie mecze, przystępuje właśnie do kolejnych wzmocnień. Już z myślą o następnej kampanii i kolejnych - w III lidze i wyżej. W realizacji planów ma pomóc Wieczystej Maksymilian Hebel - środkowy, ofensywny pomocnik, obecnie zawodnik Resovii, z którą wiąże go kontrakt do 30 czerwca 2022 r.