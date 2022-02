Wieczysta Kraków. Thibault Moulin podpisał kontrakt z IV-ligowcem! Występował w sześciu ligach, strzelił gola Realowi Madryt [ZDJĘCIA]

Sensacyjny transfer Wieczystej 17.02

Polscy kibice zapamiętali Thibaulta Moulina głównie z występów - w latach 2016-2017 - w Legii Warszawa. Zdobył z nią dwa tytuły mistrza Polski i awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której w meczu w stolicy z Realem Madryt (3:3) strzelił bramkę (na 3:2) i zaliczył asystę. Ostatnio rozwiązał kontrakt z Academicą Clinceni, który miał obowiązywać do końca czerwca 2023 roku, z powodu kłopotów finansowych rumuńskiego klubu (złożył w tej sprawie wniosek do FIFA).