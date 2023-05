Wieczysta Kraków przegrała! Co z awansem do II ligi? Wisłoka Dębica katem żółto-czarnych Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków - Wisłoka Dębica 1:3 w meczu 29. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 20 maja. To pierwsza w tym sezonie - i zasłużona - porażka żółto-czarnych na swoim stadionie. W walce o awans do II ligi ta porażka dla zespołu trenera Wojciecha Łobodzińskiego zmienia niewiele, ponieważ przegrała swój mecz także prowadząca w tabeli Stal Stalowa Wola (z KSZO Ostrowiec Św., 1:2). To oznacza, że zajmująca 2. miejsce Wieczysta ma wciąż punkt straty do Stali. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek.