Wieczysta Kraków pokonała mistrza jesieni! ŁKS Łagów wypuścił z rąk prowadzenie. Krawczyk i Hebel w głównych rolach. Zobaczcie zdjęcia

ŁKS Łagów - Wieczysta Kraków 1:2 (0:0)

Było zimno, ale słonecznie, przed pierwszym gwizdkiem kibiców rozgrzewały płynące z głośników przeboje grupy Queen - "The Show Must Go On", przy prezentacji drużyn wybrzmiało już "We Will Rock You". A że trybuny w Łagowie mogą pomieścić 300 osób, no to na stadionie mieliśmy nadkomplet publiczności.

Pierwsza akcja Wieczystej przyniosła jej - już w 25 sekundzie gry - świetną okazję na gola! Majewski z 10 metrów strzelił jednak wprost w bramkarza.