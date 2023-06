Wieczysta Kraków. Pierwszy transfer na nowy sezon. Napastnik!

Krakowski klub wyciąga wnioski z nieuchronnie nadchodzącego wielkiego niepowodzenia - jakim będzie brak awansu do II ligi w tym sezonie. Wyciąga wnioski, bo pozyskuje zawodnika o takim profilu, jaki w Wieczystej do tej pory nie był standardem. Fidziukiewicz nie ma oszałamiającego CV, ale to walczak, bardzo dobrze radzący sobie w twardych pojedynkach z rywalami. Jednocześnie - skuteczny napastnik.