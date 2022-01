Wieczysta Kraków. Patryk Kura odszedł z ekipy „Żółto-czarnych". Wcześniej ubyli Damian Korczyk i Hubert Urbański [ZDJĘCIA]

Ostatnim nabytkiem lidera małopolskiej grupy zachodniej IV ligi jest 19-letni środkowy pomocnik Michał Supel - były piłkarz Wisły Kraków, Zagłębia Lubin i Garbarni Kraków - który podpisał kontrakt z klubem do końca czerwca 2023 roku.

Supel urodził się 3 września 2002 roku. Był zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Grał w niej do sezonu 2016/17, w którym razem z kolegami zdobył halowe mistrzostwo Krakowa i Małopolski oraz mistrzostwo Małopolski trampkarzy. Potem przeszedł do Zagłębia Lubin, z którego trafił do Garbarni Kraków. Trenował i grał w IV-ligowych rezerwach „Brązowych". W rundzie jesiennej bieżącego sezonu zaliczył w nich 15 występów. W lipcu 2021 roku rozpoczął zajęcia z pierwszą drużyną Garbarni, grającą w II lidze. W Wieczystej będzie występował z numerem 5.