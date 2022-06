Wieczysta Kraków. Nowa trybuna na stadionie. To sektor dla kibiców gości ZDJĘCIA

Trybunę złożono w tym tygodniu, ekspresowo. Stadion musi być wyposażony w odrębny sektor dla sympatyków drużyn przyjezdnych, jeśli mają się na nim odbywać mecze w III lidze - a plan Wieczystej zakłada, że tak będzie w kolejnym sezonie.

Czy przyspieszyły tę inwestycję wydarzenia podczas niedawnego (28 maja) meczu Wieczysta - Beskid? Wówczas kilkanaście osób z miejsc zajmowanych przez sympatyków gości na skraju trybuny (głównej i dotąd jedynej) przebiegło przez nią w stronę kibiców Wieczystej, doszło do aktów agresji.

- To nie ma nic wspólnego, trybuna została zamówiona wcześniej. Po prostu przygotowujemy się do III ligi, licząc, że do niej awansujemy - wyjaśnia Łukasz Ścigalski, dyrektor wykonawczy Wieczystej.