Wieczysta Kraków. Łukasz Kubik trenerem rezerw i w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny [ZDJĘCIE]

Kubik jest wychowankiem Cracovii, z którą w w 1990 roku zdobył tytuł mistrza Polski juniorów. Potem występował w trzech belgijskich klubach: KRC Harelbeke, KV Mechelen i Excelsior Mouscron (z krótka przerwą na grę w Cracovii). Po powrocie do Polski znowu trafił do Cracovii, a potem do Rumunii, gdzie grał w zespole Arges Pitesti. Później występował w Levadiakosie Levadia, a następnie w Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk, ponownie w greckim zespole OF Ierapetras, Odrze Opole i Polonii Słubice.

Po powrocie do Krakowa był zawodnikiem Zwierzynieckiego i - od 2009 roku (z krótką przerwą na występy w Kalwariance Kalwaria Zebrzydowska) - grał w Bronowiance, w której pełnił też rolę trenera (w zespole żaków prowadził m.in. wielce utalentowanego Aleksandra Buksę). Jako piłkarz był najpierw napastnikiem, a potem środkowym pomocnikiem. Jest młodszym - o trzy lata - bratem innego wychowanka Cracovii Arkadiusza oraz synem także byłego piłkarza Dominika.

