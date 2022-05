Wieczysta Kraków. Kibice na meczu, którego nie było. Był piknik [ZDJĘCIA] ju, tb

Wieczysta Kraków - Orzeł Ryczów. Taki mecz miał zostać rozegrany w niedzielne południe 1 maja, ale do niego nie doszło, bo zespół gości nie przyjechał do Krakowa (wyjaśniając to chorobami piłkarzy). Kibice wybrali się jednak na stadion przy ul. Chałupnika ze świadomością, że idą na mecz, no i przyszło ich naprawdę sporo - około 500, może 600 osób. Część z nich zdecydowała się zostać na - jak to ujął spiker - pikniku na Wieczystej i obejrzeli sparing wewnętrzny drużyny Franciszka Smudy. ZDJĘCIA KIBICÓW >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.