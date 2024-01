Wieczysta Kraków. Jest i on! Kolejny mocny transfer prosto z ekstraklasy

No więc tak: w tym okienku transferowym Wieczysta wzięła już trzeciego zawodnika prosto z ekstraklasy. Pierwszy był obrońca Konrad Kasolik z Ruchu Chorzów, potem z tego samego klubu wyciągnęła kluczową postać, pomocnika Tomasza Swędrowskiego. A teraz zapłaciła Stali za Trąbkę, który jesienią wystąpił w 21 meczach, był ważnym graczem w środku pola.

To, że Wieczysta ma rozmach, to nic nowego. Przez jej szatnię w czterech ostatnich lat przewinęło się wielu znanych piłkarzy, z kapitalnym CV, ale będących już, czasem bardzo dawno, po swoim najlepszym okresie w karierze. Tej zimy mamy do czynienia z nową sytuacją. No bo Swędrowski i Trąbka chyba właśnie teraz mają swój szczyt formy, albo przynajmniej są w jego okolicach.