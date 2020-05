Wieczysta Kraków. Duże inwestycje i... rozczarowanie w klubie wicelidera "okręgówki"

Wieczysta na półmetku rozgrywek (po 13 kolejkach) jest wiceliderem tabeli, mając punkt straty do Garbarni II Kraków. Choć wygrała z nią, i to na jej boisku, 2:0, ma zdecydowanie lepszy bilans bramkowy (64-7 wobec 40-12 rywala), stracone punkty w dwóch zremisowanych meczach (na wyjazdach z Kaszowianką i Prokocimiem Kraków po 1:1) sprawiają, że jest tylko druga w tabeli. A z powodu wspomnianej decyzji nie ma szans na odrobienie nikłej straty i uzyskania upragnionego awansu.

„Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Jednocześnie informujemy, że za układ końcowych tabel sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej” - napisano w komunikacie.

- Nasze stanowisko było takie, że jak najbardziej chcieliśmy nadal grać, oczywiście pod warunkiem, że zapewnione zostaną środki bezpieczeństwa i pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Należało dokończyć sezon, bo uważamy, że w piłce nożnej chodzi o to, aby w nią grać. Nie chodzi o to, żeby grać za wszelką cenę, ale aby o wszystkim rozstrzygnęła uczciwa rywalizacja na boisku – mówi rzecznik prasowy Wieczystej Łukasz Preiss.

I dodaje: - Wszyscy jesteśmy spragnieni gry. Rozstrzygnięcia na boisku byłyby bardziej sprawiedliwe niż poza nim. I uniknęlibyśmy kłopotów związanych z ewentualnie większą liczbą zespołów w ligach. Gdybyśmy na przykład podzielili grupę na dwie części, z podziałem drużyn na miejsca od pierwszego do ósmego i od dziewiątego do czternastego, mielibyśmy do rozegrania tylko siedem meczów. A kolejny sezon można przedłużyć, bo nasz klimat pozwala grać na początku grudnia. Rozwiązań jest wiele.