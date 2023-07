Wieczysta Kraków - drużyna na sezon 2023/2024. Bez Peszki, ale już z Pazdanem. Odmłodzona, ale pełna znanych piłkarzy Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków. Przed sezonem 2023/2024 klub dokonał przebudowy drużyny. Z zespołu odeszło kilkunastu zawodników, odejście Sławomira Peszki (zakończył karierę) oraz Radosława Majewskiego to wręcz zamknięcie pewnego etapu w historii klubu. Latem 2023 Wieczysta zadbała jednak o bombę transferową - jej zawodnikiem został Michał Pazdan. Oprócz niego do drużyny przyszło dziewięciu innych piłkarzy - a to nie koniec wzmocnień. Przedstawiamy obecną kadrę Wieczystej, która ma walczyć o awans do II ligi.