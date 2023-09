Wieczysta Kraków. Debiut Góralskiego, rekordowe zwycięstwo! Bramkarz z Wisły Kraków też może być zadowolony

No, Hiszpan tu był wodzirejem. Pięć minut po przerwie to znów on wyjechał z kontrą i wykonał świetne podanie - tym razem do Macieja Jankowskiego. A ten w sytuacji sam na sam pokonał Zająca. 3:0, a za moment swoją pierwszą żółtą kartkę w Wieczystej zarobił Góralski, po próbie wślizgu wobec Jakuba Tabora.

Patryk Letkiewicz odważnie i, poza jednym wyjątkiem, skutecznie wyskakiwał do dośrodkowań. A Torres... grał dalej koncert! W 57 min wykorzystał nieporozumienie między obrońcami i huknął do poprzeczki na 4:0.

Za moment występ zakończył Góralski. Wieczysta zwycięstwa już była pewna, teraz mogła już tylko walczyć o podkręcenie wyniku, by była to jej najwyższa wygrana w sezonie. No i krakowianom się to udało, a piąty gol był zasługą debiutanta z Austrii: Knasmüllner zagłówkował w obramowanie bramki, a Zając usiłując ręką oddalić zagrożenie, wtrącił piłkę do siatki. Z dobitki trafikł potem Sasa Żivec, no i jest to jego pierwszy gol w Wieczystej. A wynik, po rozeghraniu kornera, ustalił Łysiak. Wow!