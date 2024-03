Wieczysta Kraków awans ma już na wyciągnięcie ręki! Pazdan strzela, a rywal rozkłada czerwony dywan

Bramkarz, którego Wieczysta chciała pozyskać (z Cracovii) w swoim IV-ligowym sezonie, za czwartym podejściem już został przez Fidziukiewicza pokonany - soczystym strzałem z 10 metrów w górny róg, w zamieszaniu w polu karnym. A w 34 min, w akcji będącej kontynuacją rozegrania rzutu rożnego, Tomasz Swędrowski dośrodkował w pole karne, "Fidziu" tym razem głową przekierował piłkę do Michała Pazdana, no i to on z bliska kopnął do siatki.