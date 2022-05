Wieczysta kontra... Wieczysta. Orzeł Ryczów nie przyjechał. Będzie walkower? ZDJĘCIA

W sobotę 30 kwietnia rano Orzeł Ryczów poinformował Małopolski Związek Piłki Nożnej o przypadkach zakażenia rotawirusem w zespole. Klub nie dołączył jednak potwierdzających ten fakt zaświadczeń lekarskich, ponadto liczba zakażeń nie była na tyle duża, by z 25-osobowej kadry zgłoszonej do rozgrywek nie dało się skompletować zespołu na mecz. Dlatego Wydział Gier MZPN nie znalazł podstaw do jego przełożenia.

Po godz. 19 w sobotę Orzeł o swoich problemach poinformował Wieczystą, w tym przypadku już do niej zwracając się z prośbą o przełożenie spotkania - wyznaczonego na godz. 11 w niedzielę. Zabiegi klubu z Ryczowa okazały się nieskuteczne.

Ekipa Orła rzeczywiście na stadion przy ul. Chałupnika nie dotarła. Dalsze decyzje w sprawie meczu będzie podejmował - m.in. na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klub z Ryczowa - Wydział Gier MZPN. W grę wchodzi walkower dla Wieczystej lub wyznaczenie nowego terminu spotkania.