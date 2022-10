Wieczysta II - Cracovia II. Ale niespodzianka w Pucharze Polski! Zobaczcie zdjęcia Tomasz Bochenek

Wieczysta II Kraków pokonała Cracovię II po rzutach karnych w półfinale Pucharu Polski na szczeblu rejonu Kraków, rozegranym w środę 12 października. Mecz na stadionie Prądniczanki przyniósł pasjonującą końcówkę: do 80 minuty było 0:0, potem dwa gole zdobyły "Pasy", na co dwoma odpowiedzieli żółto-czarni! 2:2, no i rzuty karne, w których Wieczysta II wygrała 5:4. ZDJĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.