Wieczór z kulturą Indii. Koncert zespołu Music of Banaras oraz pokaz filmu "Jalsaghar. Salon muzyczny" w Kinie Pod Baranami

We wtorek 2 sierpnia za sprawą zespołu Music of Banaras w Kinie Pod Baranami zabrzmią tradycyjne indyjskie instrumenty: sitar i tabla. Koncert uznanego duetu muzycznego, w skład którego wchodzą Deobrat Mishra i Prashant Mishra, będzie preludium do pokazu filmu "Jalsaghar. Salon muzyczny" z 1958 roku. To przełomowe dzieło Satyajita Raya, uznanego na całym świecie mistrza indyjskiego kina, a zarazem poetycka elegia dla umierającej klasy panującej, w której trafne obserwacje psychologiczne przeplatają się z porywającymi występami muzycznymi i tanecznymi.

Bohaterem dzieła jest Biswambhar Roy (w tej roli nestor wczesnego kina bengalskiego, Chhabi Biswas) starzejący się zamindar - feudalny właściciel ziemski - który kurczowo trzyma się okazałej posiadłości mimo rosnących długów. Obsesyjnie rozpamiętujący dawne czasy chwały i bogactwa, próbuje ocalić reputację przed otaczającymi go prostackimi, ale bogatymi handlarzami, organizując wieczory muzyczne w bogato zdobionym salonie.

Opowiadając o skazanym na klęskę Biswambharze Royu, reżyser Satyajit Ray sięga do losów własnej rodziny, a dokładniej mówiąc do postaci dziadka, który podobnie jak bohater filmu należał do odchodzących w zapomnienie zamindarów.

Swoistym wprowadzeniem do projekcji filmu będzie koncert Music of Banaras - duetu złożonego z uznanych instrumentalistów, rozwijających benareski styl muzyczny. Deobrat Mishra jest mistrzem gry na sitarze, jednym z najsławniejszych w Indiach artystów indyjskiej muzyki klasycznej. On i Prashant Mishra (tabla) pochodzą ze sławnej, wielopokoleniowej muzycznej rodziny Mishrów. Przyjazd zespołu do Polski - po raz pierwszy - wiąże się z corocznym tourneé po Europie. Gościnnie wystąpi również Filip Ruciński (tanpura).